Malines va-t-il tout de même jouer ce week-end ?

La demande de report des Malinois a été refusée. Les joueurs et le staff réfléchiraient quant à l'opportunité de se déplacer à Louvain pour disputer la rencontre.

Le KV Malines jouera-t-il tout de même son match contre OHL ce week-end ? Les Malinois avaient soumis une demande de report, mais cette dernière a été refusée.

Dans son communiqué, le club a annoncé devoir "réfléchir quant à l'opportunité de faire le déplacement".

"Le club est déçu, et les joueurs et le personnel envisagent de ne pas jouer le match du tout."

La demande report a été refusée parce que leur deuxième gardien atteint du Covid, Maxime Wenssens (en plus de Gaetan Coucke), a été considéré comme faisant partie du noyau des U-21.

Le PDG du club, Frank Lagast, s'en défend. "Maxime Wenssens fait partie de notre noyau. Il figure sur la liste que nous avons soumise à l'Union Belge en début de saison, il a 21 sélections A derrière son nom et a été sur le banc de touche quatre fois cette saison en championnat et en coupe."

Et ce dernier d'ajouter : "Si Maxime avait eu un an de plus, le match aurait été reporté. Alors que l'idée derrière cette règle était : si 2 de vos 3 gardiens A sont positifs, nous déplaçons le match. Une nuance dans les règles est interprétée strictement, mais leur esprit n'est pas respecté."