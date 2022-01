Venise partage face à Empoli, Nani fait déjà le show

Un ancien de notre championnat a inscrit un but dans cette rencontre, servi par le Portugais.

Venise recevait Empoli dans le cadre de la 22e journée de Serie A. Sofian Kyine, né à Verviers et formé en partie au Standard, était titulaire chez les Arancioneroverdi, mais à dû céder sa place dès la 35e minute de jeu. Daan Heymans, quant à lui, n'était même pas repris dans le groupe. L'ancien joueur de Waasland-Beveren n'a plus joué en Serie A depuis le 26 octobre 2021 et la défaite contre Salernitana.

Le Français Thomas Henry (ex-OHL) était titulaire en attaque, mais n'a pas amélioré son compteur de buts qui n'est que de 3 en Serie A cette saison. Alors que Venise était menée au score, c'est David Okereke (ex-Bruges) qui a égalisé (73e). Il était justement monté au jeu à la place de Sofian Kiyine. Il a été servi par la nouvelle recrue, le Portugais Nani, qui venait à peine de monter au jeu. Les deux équipes se sont quittées sur le score final de 1-1. Venise reste à une dangereuse 17e place au classement général.