Le Beerschot s'enfonce : "J'ai vu une deuxième mi-temps prometteuse ..."

Le Beerschot n'a rien pu faire sur la pelouse du Racing Genk. Une sixième défaite consécutive pour les hommes de Javier Torrente, qui essaie cependant de voir le positif.

Javier Torrente ne pouvait que reconnaître la supériorité de Genk après la défaite (4-1) de ses couleurs. "En première période, ils ont mis beaucoup d'intensité et de dynamisme, ils ont dicté le tempo du match. En seconde, nous avons essayé de jouer plus haut, mais nous manquons une grosse occasion de faire 2-1 et derrière, il y a le penalty", regrette l'Argentin.

Les Rats n'ont ensuite rien pu faire. Cela fait désormais 6 défaites d'affilée : "Ce n'est pas facile de garder tout le monde motivé, mais c'est notre responsabilité au sein du staff", affirme Torrente, qui souligne cependant avoir vu du positif : "Notre seconde période était encourageante. C'était mieux qu'avant la pause. Nous avons marqué, après cinq matchs sans but, un joli but de Noubissi. Il faut désormais tout donner lors des trois prochains matchs pour avoir une chance de nous maintenir".