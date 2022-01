Dante Brogno quitte les Francs Borains !

Le club a annoncé la nouvelle ce mardi matin.

Dante Brogno et les Francs Borains mettent un terme à leur collaboration. Le coach , qui a permis au RFB de monter en Nationale 1, quitte le club pour des raisons privées et personnelles. Faisant déjà partie du staff, Steve Pischedda et Bruno Leclercq seront désormais à la tête de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison.

"Nous avons eu de longues discussions avec Dante Brogno et nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration. Ce n'est pas un choix sportif, mais cela relève du privé. Ce n'est pas un moment agréable puisque la volonté était de continuer de la sorte ensemble car nous avions un accord pour le long terme. Mais il y a des choses qui passent avant le football comme le bien-être et la famille", a déclaré Georges-Louis Bouchez en conférence de presse avant de remercier son ex-coach. "Je tiens à remercier Dante pour tout ce qu'il a apporté au club. C'est l'homme de la montée et c'est grâce à lui si nous sommes en Nationale 1. Il a réussi à stabiliser le club. Outre l'apport sportif, il a amené de la renommée en nous rejoignant. Il faut évidemment souligner également l'aspect humain. J'ai apprécié travailler avec lui", a conclu le président des Francs Borains.