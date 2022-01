Sambi Lokonga un peu choqué par la différence de niveau : "Je vais m'améliorer chaque match et chaque année"

Anderlecht a vendu le milieu de terrain pour 17,5 millions d'euros durant l'été. "Quelques jours avant le début de la saison, le président d'Anderlecht m'a dit qu'Arsenal était intéressé. Je n'ai pas hésité une seconde. "Je suis prêt", a-t-il déclaré lors d'une interview aux médias du club. "Quitter la Belgique n'a pas été facile. J'ai déménagé à l'étranger pour la première fois en allant à Londres. Mais tout le monde s'occupe bien de moi et cela rend les choses plus faciles."

La Premier League est plus qu'un échelon au-dessus de la Jupiler Pro League. "La différence avec le championnat belge est aussi très grande. Je doutais encore que la Premier League soit le meilleur championnat du monde, mais maintenant je peux le confirmer. J'ai eu besoin d'un temps d'adaptation et je m'adapte encore. Je vais m'améliorer à chaque match et chaque année."

