Thierry Henry pourrait suivre Roberto Martinez sur le banc d'Everton

Adjoint de Martinez par intermittence depuis 2016, Henry a connu deux expériences mitigées en temps qu'entraineur principal à Monaco et à l'Impact Montréal, ça serait pour lui une première en temps qu'adjoint sur le banc d'un club professionnel.

Roberto Martinez est dans le viseur d'Everton qui aurait même approché la Fédération Belge de Football. Le technicien espagnol de 48 ans qui a déjà passé trois saisons à Everton entre 2013 et 2016, serait la préférence des dirigeants du club de Liverpool pour prendre la suite de Rafael Benitez licencié dimanche. Les Toffees ont fait une offre pour le sélectionneur des Diables Rouges, et ce dernier aimerait ramener avec lui sur les bords de la Mersey son adjoint Thierry Henry s'il devait effectuer son retour en Premier League, selon The Athletic.

La Belgique préférerait toutefois que le coach et son staff se consacrent uniquement aux Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu à la fin de l’année.