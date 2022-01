Carlo Ancelotti sur Eden Hazard : "Il fait partie de mes plans pour la saison prochaine"

Ce jeudi, Eden Hazard (31 ans) a enfin vaincu le signe indien en marquant lors de la victoire des siens sur Elche (1-2), en Coupe du Roi. Une éclaircie dans une saison morne et très, très, compliquée.

Alors qu'un départ d'Eden était évoqué vers la Premier League, du côté de son ancien club Chelsea ou de Newcastle, le Belge voudrait, lui, rester à Madrid. Ce serait également le cas de Carlo Ancelotti, qui y est encore allé de sa petite déclaration sur son numéro 7, en conférence de presse.

"Ce serait formidable si Eden Hazard pouvait débuter [contre Elche] demain. Je ne suis pas fatigué des questions sur lui. Et je peux dire qu'il fait partie de mes plans pour la saison prochaine."

Carlo Ancelotti denies rumours on Real Madrid planning to sell Eden Hazard: “Hazard is in our plans for the next season, I can confirm”, he said. ⚪️🇧🇪 #RealMadrid



Leaving the club in January has never been a concrete possibility.