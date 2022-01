Le Cercle poursuit sa belle remontée et enfonce Zulte Waregem

Le Cercle n'en finit plus de prendre des points... avant de se déplacer à Anderlecht.

Le Cercle était au bord du gouffre, ils sont revenus aux portes du top 8 grâce à leur victoire de ce dimanche sur le score de 3-1. Le premier but est arrivé sur un penalty de Hotic dès le début du match (4', 1-0).

Juste avant la pause, Popovic double la mise, rassurant un peu plus les siens (41', 2-0). Après la pause, les Coalisés reviennent dans le match via un but de Vossen (89', 2-1) mais dans les arrêts de jeu, Denkey tue tout suspense (90'+4, 3-1)..

Au classement, le Cercle est à deux points de la huitième place, alors que Zulte Waregem est toujours 15ème, avec 4 points d'avance sur Seraing et 11 sur le Beerschot.