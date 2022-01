Gros coup dur pour Ianis Hagi

Ianis Hagi (23 ans) est sorti sur blessure lors du match des Glasgow Rangers face à Aberdeen et a depuis été opéré du genou. Mauvaise nouvelle pour l'ancien de Genk : d'après sport.ru, Hagi souffrirait d'une rupture des ligaments, et sera absent de longs mois. Il devrait revenir l'été prochain à la compétition.

Ianis Hagi manquera donc également les rencontres de la Roumanie en Ligue des Nations, en juin prochain.

New Romania manager Edi Iordănescu on the absence of Ianis Hagi for the Nations League campaign 🗣:



“An important loss, because Ianis has become a certainty. We are affected but we are at his side. We have to be patient so that his presence again becomes a gain"#RangersFC https://t.co/5EZgAH7Io0