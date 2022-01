Noah Junior Sadiki proche d'un premier contrat à Anderlecht

Anderlecht est en discussions avancées avec le jeune Noah Sadiki.

Le jeune milieu de terrain Noah Junior Sadiki (17 ans) est en discussions avancées avec le RSC Anderlecht pour la signature d'un premier contrat professionnel à Anderlecht. Il s'est récemment entraîné avec le groupe pro et il a plu à Vincent Kompany, disputant un match lors du stage hivernal.

Plusieurs clubs étrangers (venus de France, d'Italie et d'Allemagne) restent cependant sur le dossier et la balle est actuellement dans le camp d'Anderlecht. Le club aurait la priorité de Noah Sadiki et son entourage, mais le contrat n'est pas encore signé.