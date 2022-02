Laporta s'en prend à Dembélé !

Quel avenir pour le Français? Pas très radieux si l'on en croit les dernières déclarations de Laporta.

Après avoir refusé de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, l’ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 6 matchs en Liga cette saison) a souhaité terminer la saison avec le FC Barcelone alors qu’un départ cet hiver aurait soulagé les comptes du club catalan. Présent ce mardi en conférence de presse, le président blaugrana Joan Laporta a déploré l’attitude de l’ancien Rennais durant ce mercato.

"Nous lui avons proposé de prolonger, c'était très bien, le joueur a dit que ce n'était pas une question financière, mais en fin de compte, il voulait une offre plus élevée. Il n'a voulu accepter aucune des propositions qui lui ont été émises", a d’abord regretté le dirigeant, avant d’admettre à demi-mot que le Tricolore a refusé Chelsea dans les dernières heures du mercato : "Les négociations se sont enlisées et l'agent a pris la position de ne plus rien dire. Ne rien dire a des conséquences sur les intérêts du club. Il y avait deux bonnes offres pour lui, mais il n'a pas voulu les accepter, surtout la dernière, qui était un club anglais où il aurait pu développer son jeu."

S’il n’a pas été jusqu’à confirmer que le champion du monde 2018 sera mis en tribunes en seconde partie de saison, le boss barcelonais a en revanche admis que le Tricolore se trouve dans une impasse. "Il a préféré rester ici pendant ces six mois, ce n'est pas bon, ni pour lui, ni pour le club. Une prolongation nous aurait permis de travailler plus calmement, il est difficile de comprendre la position de Dembélé. Nous l'avons dans l'équipe", a conclu Laporta.