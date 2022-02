Jorge Sampaoli tente d'expliquer la défaite de l'OM

L'OM s'est incliné à Lyon (2-1)ce mardi en match en retard de la 14e journée de Ligue 1 (2-1). Les Lyonnais enchaînent une troisième victoire d'affilée et se replacent dans la course à l'Europe.

L'Olympique de Marseille avait pourtant débuté la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant la marque, à la 10e minute grâce à une tête de Guendouzi sur un corner de Payet. Mais l'OM a complètement oublié de jouer au football en seconde période tandis que les Lyonnais qui ont pris d'assaut les cages de Pau Lopez après l'entrée de Moussa Dembélé. Le gardien espagnol a repoussé l'échéance (71e) mais a cédé sur une tête de Xherdan Shaqiri (76e) puis sur une merveille d'enchaînement de Dembélé (90+1).

"Oui, on a arrêté de jouer en deuxième mi-temps on s'est contenté de notre avantage, on l'a payé. On a laissé Lyon jouer plus haut, monter et obtenir ce résultat. Quand on a une équipe bâtie pour attaquer, pour jouer, et qu'on ne joue pas, c'est difficile. Je crois que je l'ai dit, on n'a pas eu le contrôle, on a défendu sans ballon ça a été dur pour nous. Je ne tire pas de diagnostic à chaud. J'ai besoin de plus de réflexion", a lâché Jorge Sampaoli en conférence de presse.

"On peut se demander pourquoi on a joué plus bas, c'est l'entrée de Dembélé ? Est-ce que c'est Lyon qui a joué différemment ? Il y a mille théories. J'ai besoin de temps pour une analyse plus réfléchie. C'est vrai que Lyon a fait ce changement tactique ils ont gagné davantage de duels, ils ont pris le contrôle avec le ballon et nous, sans, c'est plus difficile. On a eu aussi des actions, si on avait été à 2-0, on aurait eu un autre discours. Mon analyse c'est qu'au-delà du changement tactique de Lyon qu'il faut reconnaitre, c'est surtout la défaillance de notre équipe en deuxième mi-temps qui n'a pas su garder le contrôle comme en première. Il faut se préparer pour vendredi, il faut travailler et renouer avec la victoire", a conclu le coach de l'OM.

Le club marseillais n'a que quelques jours pour se relever puisqu'ils reçoivent Angers ce vendredi.