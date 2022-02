Robert Lewandowski nominé au prix Laureus du Sportif de l'année

Le serial buteur du Bayern de Munich Robert Lewandowski pourrait bien ajouter un nouveau prix à sa collection, après avoir remporté celui de meilleur joueur de l'année décerné par la FIFA en janvier.

Le Polonais a en effet été nominé pour le prix Laureus du Sportif de l'année. Les Laureus World Sports Awards récompensent chaque année un sportif et un sportive indépendamment de la discipline pratiquée.

En 2020, c'était Lionel Messi qui avait remporté ce prix - avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton -, faisant de lui le premier footballeur de l'histoire de ce trophée à l'ajouter à son palmarés.

🙌 It’s official. These are the Nominees for the 2022 Laureus World Sportsman of the Year Award:



🏈 @TomBrady

🎾 @DjokerNole

🏊‍♂️ #CaelebDressel

🏃‍♂️ @EliudKipchoge

⚽️ @lewy_official

🏎 @Max33Verstappen#Laureus22 pic.twitter.com/jQ1lmofCuo