Premier contrat professionnel pour Ilias Sebaoui

Le jeune se montre de plus en plus en cette seconde partie de saison.

Ilias Sebaoui a paraphé son premier contrat professionnel avec le Beerschot.

Le jeune joueur formé au Kiel est passé par presque toutes les catégories de jeunes du club, et fait désormais intégralement partie du noyau A. Le milieu a signé jusqu'en 2025.

"Je suis très heureux que tout mon travail soit récompensé. Je tiens à remercier ma famille et tous les entraîneurs de jeunes que j'ai eus. Ils ont contribué à rendre cela possible. C'est une motivation supplémentaire pour moi de me pousser encore plus loin", a déclaré Sebaoui.