L'entraîneur-adjoint de Chelsea rejoint le staff des Diables Rouges

Peu de temps après l'annonce récente de la venue de Thomas Vermaelen, c'est maintenant au tour d'Anthony Barry (35 ans) d'intégrer le staff des Diables Rouges.

Anthony Barry combinait auparavant son rôle d'entraîneur-adjoint à Chelsea avec celui d'assistant au sein de l'Association irlandaise de football. C'est d'ailleurs cette dernière qui a annoncé cet après-midi que Barry allait rejoindre les Diables avec effet immédiat.

"Je ne pouvais pas refuser l'opportunité de m'engager avec la Belgique et de participer à une Coupe du monde", a déclaré Anthony Barry.

L'Anglais serait très apprécié des experts, qui considèrent qu'il est un maillon crucial de l'équipe de Thomas Tuchel. Selon plusieurs médias anglais, Frank Lampard voulait le prendre avec lui à Everton.

Le staff des Diables Rouges s'étoffe donc davantage, après le départ de Shaun Maloney en décembre vers le club écossais d'Hibernian.

Anthony Barry departs Ireland coaching role



"He was thought-provoking, an exceptional coach and a joy to work with. We respect his decision and he leaves with our best wishes..."



➡️ https://t.co/vXFUExWvNJ#COYBIG | #WeAreOne | #WeAre100 pic.twitter.com/QRLLQSCeK7