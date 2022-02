Luka Elsner fait le bilan du mercato hivernal et évoque le top 8 : "Je pense que nous pouvons être satisfaits"

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille le Cercle de Bruges lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ont à coeur de s'imposer après l'amère défaite contre Malines le week-end dernier.

Fin décembre, Luka Elsner avait réclamé des recrues pour renforcer son équipe, et ses dirigeants l'ont écouté. Mathieu Cafaro, Renaud Emond, Gilles Dewaele, et Joachim van Damme ont débarqué en bord de Meuse au tout début du mercato hivernal. Les trois premiers ont directement débuté contre Anderlecht et se sont ensuite installés dans le onze rouche. "Sincèrement, je pense que nous pouvons être satisfaits même si un ou deux profils supplémentaires nous auraient fait passer un cap. Les arrivées ont été très bénéfiques, et ce très rapidement. Des joueurs qui vont nous aider à inverser la tendance. Je suis donc content", a confié Luka Elsner.

"Je ne fermerais pas la porte à un éventuel départ"

Certains marchés étant encore ouverts, des départs sont-ils encore possibles du côté de Sclessin ? "Je ne fermerais pas la porte à un éventuel départ mais nous avons atteint un nombre de joueurs dans l’effectif qui est normal et qui correspond à ce dont nous avons besoin pour terminer la saison tout en ayant de l’ambition. Nous devons pouvoir doubler tous les postes sachant que Tapsoba doit encore revenir", a lâché le technicien franco-slovène.

"Il faut récupérer de points pour se battre jusqu'au bout et intégrer le top 8"

Le Standard de Liège reste ambitieux. "La porte se referme petit à petit, et il faut s'engouffrer le plus vite possible dans la brêche. Les opportunités seront de plus en minces. Il faut avoir de l'ambition. Nous avons raté le coche contre Malines, nous avons maintenant un match capital samedi. Il faut récupérer de points pour se battre jusqu'au bout et intégrer le top 8. Nous chassons la position du Cercle vu que nous sommes derrière. Une équipe atypique qui joue un football très direct avec une très grosse densité autour du deuxième ballon. Matondo a pris une ampleur très importante et est très dangereux en face. Un gros défi physique nous attend", a conclu Elsner.