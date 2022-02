Wayne Rooney et la pression, ou l'autre part d'ombre du football

L'actuel coach de Derby County et légende en Angleterre s'est récemment confié sur ses difficultés quant à gérer la pression qu'il ressentait lors de sa carrière, en évoquant également ses problèmes d'alcool. Un exemple évocateur quant à un sujet de préoccupation encore bien trop mis sous silence...

Le football a beau être une discipline sportive magnifique, il reste pratiqué par des êtres humains dont la fragilité est malheureusement eclipsée par une culture de la performance de plus en plus marquée, sans parler de leur exposition médiatique.

De nos jours, un footballeur se doit d'être irréprochable, tant sur les terrains qu'en dehors. Sujet aux critiques au moindre faux pas, son comportement est constamment scruté, décrypté, jugé même. Figures publiques à la notoriété grandissante, il suffit de voir les opinions et débats fusants à l'égard de footballeurs "pas comme les autres" tels que Radja Nainggolan ou Didier Lamkel Zé ou de jeunes prodiges tels que Kylian Mbappé ou Erling Haaland pour se rendre compte que le football aujourd'hui est tant affaire d'image que de performance .

Un footballeur, il est là pour nous faire rêver tous les week-ends sur les terrains, pour marquer des buts ou en éviter. A un point où sa santé mentale est encore bien trop souvent peu ou pas considérée.

Pourtant, certains d'entre eux osent sortir du silence, bien que cela soit pour la plupart après la fin de leur carrière. Dernier exemple en date, et non des moindres : l'ancien attaquant de Manchester United et actuel meilleur buteur de l'Histoire de l'équipe nationale d'Angleterre, Wayne Rooney.

Accordant une interview à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur Amazon Prime retraçant sa carrière, Rooney s'est confié sur sa difficulté à gérer la pression qui pesait sur ses épaules, à l'époque où il jouait à Manchester United. Une difficulté telle qu'il dit avoir préféré ne rien dire à son entourage et ses coéquipiers, et se réfugier dans l'alcool pour remédier à ses combats internes.

Pendant une longue partie de ma carrière, j'ai souffert intérieurement. J'ai trouvé le moyen de gérer cela, en grande partie en buvant.

"Lorsque je me sentais comme figé, je ne pouvais pas aller sur le terrain d'entraînement et dire que je me luttais mentalement, ou que je luttais seul. Je ne pouvais pas aller voir des gens comme Roy Keane ou Ryan Giggs et leur dire : "Ecoutez, j'ai du mal' ", s'est-il confié, dans des propos repris par le Mirror.

Il a également détaillé ce qui pour lui était source de souffrance. "C'était un mélange de tout : parfois des performances, parfois des choses en dehors du terrain, parfois des problèmes que j'ai pu avoir avec un club. Tout cela s'est accumulé."

"La meilleure façon pour moi de gérer cela - qui n'était pas la bonne - à l'époque, (...) si j'avais une période de deux jours de repos, je restais littéralement chez moi, tout seul, et je buvais pendant deux jours."

Rooney a également reconnu que cette prise en considération de la santé mentale des joueurs était de plus en plus d'actualité, tout en rappellant que cela est capital et ne doit jamais être oublié. "Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le faire (de parler à quelqu'un de ses problèmes de santé mentale, ndlr), ce qui est une bonne chose car les gens reconnaissent les problèmes de santé mentale, en parlent et essaient de les détecter à un stade précoce, en particulier avec certains jeunes qui ont du mal à s'en sortir."

Il a ensuite conclu de manière positive, disant qu'il a aimé vivre une telle carrière mais qu'il en a réellement souffert par moments.

"I felt like I couldn't go into training and say 'I'm struggling'"



Wayne Rooney opens up about his mental health battles ahead of the release of his new Amazon Prime documentary pic.twitter.com/JznlVt5Zto — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 7, 2022

Les problèmes de santé mentale, même les plus grands en ont souffert

Cette sortie médiatique d'une légende telle que Rooney, en plus d'être extrêmement courageuse, se doit d'interpeller tous ceux qui suivent de près et de loin le monde du football. D'autant plus que cette problématique a touché au fil des âges des véritables idoles, des joueurs avec une aura dépassant largement les simples aspects sportifs.

Les exemples de personnalités ayant souffert de problèmes de santé mentale et d'addiction ne manquent malheureusement pas : Paul Gascoigne, Diego Maradona, Socrates, Georges Best, Andrès Iniesta, Nilmar, Robert Enke, Thomas Hitzelsperger,...

Nous pouvons également citer les nombreux témoignages d'acteurs du football dépeignant cela. Michael Manuello, agent de joueurs et d'Olivier Giroud notamment, expliquait dans un documentaire de L'Equipe que l'un de ses joueurs l'avait appelé pour lui dire qu'il allait tenter de mettre fin à ses jours. Un problème qui touche aussi dès le plus jeune âge et qui n'épargne pas le football belge, comme l'expliquait Romain Molina qui relatait des addictions à diverses substances présentes dans les centres de formation.

Dans le football actuel, où l'on essaye de plus en plus de tout rendre "parfait" et "lisse" au possible, une part d'ombre subsiste, comme partout. Le plus important, c'est de ne pas le perdre de vue.