Jean-Louis Garcia : "Ce brin de réussite sera bientôt présent"

Ce vendredi soir en ouverture de la 27ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing recevra l'Antwerp.

Jean-Louis Garcia ne pourra pas compter sur tout le monde pour la réception de l’Antwerp. "Jallow commence à trottiner. Nous avons fait des examens complémentaires concernant sa blessure (entorse du ligament latéral interne), et ils sont positifs. Il suit le protocole et nous ne pouvons pas fixer le nombre de jours d'indisponibilité. Cela se fera en fonction de son évolution et de ses sensations. Ensuite, Lahssaini est out. Il a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse samedi et son indisponibilité est difficile à évaluer pour l'instant", a confié l'entraîneur du RFC Seraing qui devra se passer également de Boulenger, suspendu.

"Molla n'est finalement plus là, et il faut passer à autre chose"

Arrivé cet hiver, Molla Wagué a déjà quitté les Métallos dont le contrat a été rompu, d’un commun accord. "Il y a derrière cela une décision très personnelle, et je vais la respecter. Au départ quand je suis arrivé, l'objectif était de signer un back droit et un défenseur central. Quand nous avons fait Molla, c'est parce que nous pensions que c'était cuit pour Dabila. Mes dirigeants ont été très bons et ont fait en sorte que nous ayons les deux. Molla, qui était un plus, n'est finalement plus là, et il faut passer à autre chose. Je ne vais pas me lamenter", a lâché le technicien français.

"Je suis persuadé que nous allons nous améliorer match après match"

L'ancien coach de Nancy est positif pour la suite et la réception des Anversois. "L'Antwerp vient vendredi au Pairay pour gagner. Le minimum de notre côté sera de les empêcher de nous battre. Et pourquoi pas mieux ?! Ils sont sous pression après leur défaite contre l'Union... Je veux voir du cran, de l'audace et de la générosité. L'équipe est plus solide. Si nous continuons de la sorte et gardons le même état d'esprit, je suis persuadé que nous allons nous améliorer match après match. Et forcément, il y aura un match où nous allons subir beaucoup, mais le résultat sera au rendez-vous. Paradoxal, mais cela arrive. Ce brin de réussite sera bientôt présent", a conclu Garcia.