Un premier trophée pour Philippe Clement avec Monaco?

L'ancien coach du Club de Bruges n'est qu'à deux matches d'un premier trophée avec Monaco.

On le sait, en France, aller chercher un titre ou une coupe de France est très compliqué avec la présence du PSG. Ces derniers ont, depuis 2012, été champions 7 fois sur 9 (dépassé une fois par Monaco et donc par Lille la saison dernière) et ont remporté 6 titres en coupe de France (Bordeaux, Guingamps et Rennes se sont faufilés).

Mais lors de cette édition de la Coupe de France, le PSG n'est plus présent, éliminé par Nice lors des huitièmes de finale. Du coup, cela laisse une belle chance aux autres clubs. Les trois quarts de finale qu'il reste à jouer sont Marseille - Nice, Bergerac - Versailles et Nantes - Bastia. Ce mardi, l'AS Monaco de Clement s'est imposé 2-0 contre Angers.

Du coup, est-ce que cette compétition ne serait pas un objectif pour Philippe Clement? On sait que pour les demi-finales il restera un très petit poucet, et peut-être deux autres clubs de Ligues 1 (sauf si Bastia crée l'exploit à Nantes). Avec un peu de chance au tirage (c'est à dire éviter un match en déplacement) la finale pourrait alors être à portée de main.

Un premier trophée pour ses premiers mois à la tête de son nouveau club, qui cherche un trophée depuis son titre de champion de France en 2017, ce serait fabuleux pour la suite de sa carrière. Mais attention, Clement a perdu deux finales de coupe en tant qu'entraîneur: une avec Genk contre le Standard et l'autre avec le Club contre l'Antwerp.