Cristian Benavente quitte l'Égypte et retourne au pays !

Cristian Benavente, qui avait fait un bref retour au Sporting Charleroi l'année passée, rentre en Amérique du Sud.

Cristian Benavente (27 ans) avait été prêté la saison passée successivement à l'Antwerp, puis au Sporting Charleroi par son club égyptien, le Pyramids FC. Le Péruvien n'était pas parvenu à retrouver le succès qu'il avait pu connaître lors de son premier passage au Mambourg, ne disputant que 15 matchs avec le Great Old et 3 rencontres à peine avec les Zèbres.

Depuis, il n'était pas utilisé par le Pyramids FC, qu'il quitte donc librement : Benavente a rejoint l'Alianza Lima, au Pérou. Lui qui avait été formé au Real Madrid dès les équipes de jeunes va donc découvrir le football professionnel péruvien. Cristian Benavente compte 19 sélections avec le Pérou (2 buts). Durant sa carrière, il a porté les maillots du MK Dons, du Sporting Charleroi avec lequel il a disputé 107 matchs pour 29 buts et 10 assists, du Pyramids FC, du FC Nantes et de l'Antwerp. Sa signature en Égypte en 2019, contre 6 millions d'euros, en avait surpris plus d'un.