Justin Kluivert voit la finale se rapprocher: "C'est pour cela que je suis venu à Nice"

Le Néerlandais a été l'un des meilleurs joueurs de Nice lors du quart de finale de la coupe de France contre Marseille.

Avec un doublé et une offrande délivrée à son coéquipier Andy Delort, l’ailier Justin Kluivert (22 ans, 16 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) a grandement contribué au succès de l’OGC Nice contre l’Olympique de Marseille (4-1) mercredi, en quart de finale de la Coupe de France. Le Néerlandais compte maintenant enchaîner dans la compétition.

"Je veux remercier tous les supporters. Ils ont permis de rendre cela possible. C’était une superbe rencontre de notre part. On a réussi à prendre le dessus. C’est important pour moi, en tant qu’attaquant. C’est pour ça que je suis venu à Nice, pour élever le niveau, montrer mes capacités et qualifier l’équipe en demi-finale. Je suis très fier de notre prestation. Je crois en notre équipe. On a des chances. On va donner 100 % pour aller au bout. Ce serait super. Cela fait trop longtemps", a souligné le joueur prêté par la Roma, avec option d'achat, au micro de la chaîne Eurosport.