Leicester s'incline face à Liverpool, Arsenal prend le dessus sur Wolverhampton

La Premier League nous a offert deux matchs au sommet ce jeudi soir.

Liverpool - Leicester City

Les Reds, toujours sans Divock Origi, se sont imposés face aux Foxes de Youri Tielemans, monté au jeu à la 61e.

Les hommes de Jurgen Klopp se sont imposés grâce à un doublé de l'homme en forme : Diogo Jota. Déjà buteur en FA Cup contre Cardiff, le Portugais a marqué les deux seuls buts du match, aux 34e et 87e minutes. Il en est déjà à 17 buts toutes compétitions confondues cette saison. Anfield a également pu applaudir le retour de Mohamed Salah, qui a fait une excellente rentrée.

Liverpool conforte sa seconde place, à 9 points de Manchester City. Leicester, 12e, inquiète.

Après quatre matches sans marquer pour les Reds, Diogo Jota retrouve le chemin des filets face à @LCFC ⚽🔴 Et ça fait plaisir pour le Portugais 🇵🇹 #LIVLEI pic.twitter.com/JylCcQdKG6 — VOOsport (@VOOsport) February 10, 2022

Et de deux pour Diogo Jota qui permet à @LFC de s'imposer sans trop forcer face à un faible @LCFC ✅🔴



La fin de saison sera longue pour la bande de Youri Tielemans 🦊#LIVLEI pic.twitter.com/B6witZHSXd — VOOsport (@VOOsport) February 10, 2022

Wolverhampton - Arsenal

Leander Dendoncker était à nouveau titulaire dans les rangs des Wolves, Albert Sambi Lokonga n'a pas décollé du banc des Gunners, Granit Xhaka étant titulaire dans l'entrejeu.

Les hommes de Mikel Arteta se sont imposés sur le plus petit écart (0-1) grâce à un but à la 25e minute de leur défenseur Gabriel, qui a sorti un très bon match. Sur l'action, Alexandre Lacazette percute José Sa mais le but est accordé.

La @premierleague et le VAR, une grande histoire d'amour ❗ La preuve avec cette ouverture du score d'@Arsenal sur la pelouse des @Wolves 😱🎯



Ce but aurait-il dû être annulé ❓#WOLARS pic.twitter.com/B4ikMDLwBZ — VOOsport (@VOOsport) February 10, 2022

Les Gunners seront réduits à 10 après l'exclusion - stupide - de Gabriel Martinelli (70e) mais tiendront le résultat. Arsenal est 5e, Wolverhampton 8e et voit sa belle série de victoires s'arrêter.