Michail Antonio et l'affaire Zouma: "Est-ce que c'est pire que du racisme?"

Un coéquipier de Zouma compare les sanctions demandées pour l'affaire Kurt Zouma par rapport à celles qui sont prises en cas de racisme.

C'est l'affaire qui secoue l'Angleterre, la Premier League et le club de West Ham: Kurt Zouma a été filmé en train de brutaliser son chat et forcément la presse ne parle que de cela. Au passage, le joueur a déjà été sanctionné: une amende de près de 300.000 euros, ses animaux lui ont été retirés et son contrat avec Adidas a été stoppé.

Dans la foulée, certains ont demandé à ce que le joueur ne puisse plus jamais jouer en Premier League et en équipe de France. Questionné à ce sujet, Michail Antonio a condamné les faits, mais à tenu à rappeler que les joueurs qui sont condamnés pour racisme n'ont pas le même traitement.

"Bien sur que je condamne ce qu'il a fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait mais il y a des gens qui sont condamnés, qui sont allés au tribunal pour racisme, et qui ont rejoué au football après ça. Ils ont été punis, ont eu quelques matchs de suspension mais maintenant les gens veulent que les joueurs se fassent virer et perdent leur gagne pain. Donc je pose cette question, est que ce qu'il a fait est pire que ce que les gens condamnés pour racisme ont fait ?"

Chacun se forgera sa propre opinion par rapport à cette intervention.