🎥 L'expulsion de Martinelli: Arteta n'en revient pas

On a eu droit à une situation rocambolesque du côté d'Arsenal ce jeudi, où comment un joueur a pris deux cartons jaunes pour deux fautes sur la même phase.

Lors de la rencontre de Premier League entre Arsenal et Wolverhampton (1-0) jeudi, l’attaquant des Gunners Gabriel Martinelli a été expulsé après deux cartons jaunes récoltés pour deux fautes réalisées sur la même action ! Une décision incompréhensible aux yeux de son entraîneur Mikel Arteta.

"Je veux des explications sur la VAR et ce qui s'est passé. Ce sont des conversations qui vont avoir lieu très bientôt. Tout le monde me dit que c'est le groupe le plus discipliné qu'on ait vu au cours des dix à quinze dernières années, mais nous recevons toujours des cartons rouges. (…) Je n'ai jamais vu ça. J'ai passé 18 ans dans ce pays et je n'ai jamais rien vu de tel", a lancé le technicien espagnol, particulièrement agacé en conférence de presse.