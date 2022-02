LaLiga : l'Atlético Madrid s'empare des trois points après une rencontre complètement folle contre Getafe

Les Colchoneros sont passés par toutes les émotions avant d'émerger en toute fin de rencontre.

Les rencontres de l'Atlético Madrid sont toujours source de résultats spectaculaires aujourd'hui. Adeptes des remontadas, les Colchoneros ont remis le couvert ce samedi contre Getafe.

Alors qu'ils menaient 2-0 après 30 minutes suite à des buts de Correa (19e) et Cunha (27e), la bande à Simeone s'est fait remonter en l'espace d'un quart d'heure suite à un but de Mayoral (30e) et un doublé de Ünal sur penalty (37e et 42e). Mais à quelques seconde du retour aux vestiaires, Correa remettait les deux équipes à égalité.

La seconde période fut moins animée que la première. Il faudra attendre la 89e minute pour voir l'Atlético émerger grâce à un but d'Hermoso. Score final de la rencontre : 4-3.

Avec 39 unités, le club mardilène vient s'installer provisoirement à la 4e place.