Premier League : Manchester City, sans Kevin De Bruyne, déroule à Norwich

Les Cityzens maintiennent leur distance avec Liverpool au classement.

Malgré un effectif légèrement remanié, Manchester City s'est débarrassé assez finalement de Norwich. Les hommes de Pep Guardiola, qui évoluaient sans Kevin De Bruyne, resté sur le banc durant toute la rencontre, se sont imposés 0-4.

Sterling par triois fois (31e, 70e et 90e) et Foden (48e) se sont chargés d'alimenter le marquoir. Cette victoire permet à City de compter 63 points et de se mettre à douze longueurs de Liverpool, qui compte cependant deux matches de moins.