Strasbourg reste au contact, Saint-Etienne enchaine, Wout Faes et Maxime Busi défaits à Nantes

Grâce au but de Kevin Gameiro, Strasbourg reste à une petite longueur du podium.

Grâce au seul et unique but de Kevin Gameiro, Strasbourg s'impose à Angers et garde sa quatrième place, en revenant à une petite unité de Nice, troisième et défait hier à Lyon. Matz Sels a, bien évidemment, disputé l'intégralité de la rencontre. Reims et ses deux Belges, Wout Faes et Maxime Busi, ont, quant à eux, été défaits sur la pelouse de Nantes, 1-0. C'est l'ancien Gantois Moses Simon qui a inscrit le but victorieux pour les locaux.

Saint-Etienne enchaine une troisième victoire consécutive et quitte la dernière place. Les Verts, qui s'imposent 1-2 à Clermont sont désormais revenus à égalité avec Lorient et Troyes, sèchement battu sur la pelouse de Brest, 5-1.