Jonas De Roeck pourrait bien rebondir dans un grand club belge

Licencié de Westerlo en décembre dernier, Jonas De Roeck a été cité dans de nombreux clubs depuis. Son profil plaît énormément, et il pourrait recevoir sa chance dans un club du top 6.

Après 90 matchs à la tête du KVC Westerlo, Jonas De Roeck (44 ans) avait pris la porte le 2 décembre dernier. Le travail du jeune entraîneur belge était pourtant très apprécié dans son ensemble, mais les résultats ne suivaient plus, et les Campinois se retrouvaient à lutter pour leur maintien un an après avoir été l'une des bonnes surprises de la D1A.

De Roeck avait pourtant mené Westerlo en D1A, et son passage auparavant chez les jeunes du RSC Anderlecht lui valait déjà les éloges. Bref : ce n'est pas une surprise si son nom revient souvent alors que le carrousel de la Pro League va encore rebattre les cartes cet été. Il a ainsi déjà été nommé du côté du KV Malines (lire ici).

Cette fois, c'est à l'Antwerp que Jonas De Roeck est cité par Het Nieuwsblad. On sait que le Great Old et Mark Van Bommel vont se séparer après deux saisons. On sait aussi que l'Antwerp va devoir rebâtir avec un profil différent, axé sur la formation des jeunes.

Un profil cohérent pour l'Antwerp

C'est le genre de travail qui peut convenir à Jonas De Roeck, ancien entraîneur des Espoirs d'Anderlecht et qui a développé énormément de jeunes talents à Westerlo tels que Maxim De Cuyper, Lyle Foster ou encore Thomas Van den Keybus.

De Roeck connaît qui plus est la maison, puisqu'il a été formé à l'Antwerp, et y a débuté puis terminé sa carrière de joueur. Jean Kindermans, qui l'a bien connu à Neerpede, est désormais à la tête de l'école des jeunes de l'Antwerp, ce qui serait également un point fort pour l'intégration des jeunes pousses anversoises à l'équipe A.