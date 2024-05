Anderlecht champion dimanche contre Bruges ? Un ancien de la maison tempère l'enthousiasme des supporters

Anderlecht rêve de décrocher son 34e titre de champion de Belgique face au Club de Bruges. Mais selon Frank Boeckx, cela ne sera pas encore pour dimanche.

Cela fait sept ans qu'Anderlecht n'a plus été champion de Belgique. La donne est simple : si les Mauves battent le Club de Bruges dimanche, ils retrouveront la plus haute marche du podium.

Frank Boeckx faisait partie de la dernière équipe du Sporting championne sous René Weiler. Aujourd'hui consultant reconnu au nord du pays, il a partagé son opinion sur la fin de saison des Bruxellois.

"Je ne les vois pas gagner, mais je les vois partager et tout miser sur la dernière journée" explique-t-il dans le podcast "Vier-nul", attendant ainsi une équipe calculatrice face à des Brugeois toujours invaincus dans ces Playoffs.

Le suspense jusqu'au bout ?

Il poursuit : "Anderlecht n'a pas encore atteint le niveau pour battre le Club. Il est possible qu'ils prennent l'avantage avec un but « chanceux » et qu'ils tiennent jusqu'au bout, mais je ne pense pas que cela se produira. Le niveau du Club de Bruges est plus élevé".

Il y a trois mois, Anderlecht était pourtant aller s'imposer 1-2 au Jan Breydelstadion. Mais Bruges n'est plus vraiment la même équipe depuis le départ de Ronny Deila et cela s'est ressenti lors du premier affrontement entre les deux équipes dans ces Playoffs, lors duquel les Blauw en Zwart l'avaient emporté 3-0.