Serie A : la Roma, menée de deux buts, échappe à la défaite face au Hellas Vérone

José Mourinho a pu souffler de soulagement au terme du match entre la Roma et le Hellas Vérone.

L'AS Rome, privée de nombreux joueurs pour causes de blessure et de Covid-19, a bien failli s'incliner à domicile face au Hellas Vérone ce samedi. Après 20 minutes, les visiteurs menaient de deux buts, via Barak (5e) et Tameze (20e). La Louve se réveillera en seconde période : à peine monté au jeu, Cristian Volpato réduira la marque (65e, 1-2), avant qu'Edoardo Bove confirme les bons choix de José Mourinho en égalisant à la 84e, cinq minutes après sa montée au jeu.

Avec ce partage, la Roma reste à deux points des places européennes et de sa rivale la Lazio.