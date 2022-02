Drazen Brncic : "Une grande déception"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège s'est incliné à Visé (2-1) lors du choc liégeois.

Le RFC Liège a enregistré sa deuxième défaite de la saison, et ce une seconde fois contre Visé. "Une grande déception de notre côté. Je tiens à féliciter Visé qui a su profiter de notre manque de concentration et de rigueur en début de rencontre. Cela se paie cash quand on encaisse deux buts en moins d'un quart d'heure de jeu", a confié Drazen Brncic à l'issue de la rencontre.

Mené 2-0 après quatorze minutes de jeu, le matricule 4 a réduit le score juste avant la pause. En seconde période, le deuxième de Nationale 1 a poussé pour arracher le partage, en vain. "Nous y avons cru jusqu'au bout. Nous avons dominé après la pause, mais nous ne sommes pas parvenus à concrétiser nos occasions. Notre adversaire a également bien défendu", a souligné le technicien croate.

"Nous ne sommes pas le PSG de Nationale 1"

Petit coup d'arrêt pour le RFC Liège qui conserve tout de même sa deuxième place et reste ainsi dans le top 4. "Nous avons affiché nos ambitions dès le début de saison même si nous ne sommes pas le PSG de Nationale 1. Il y a beaucoup de bonnes équipes au sein de notre série. La différence est parfois minime. Il reste encore onze matchs, et ils seront difficiles. Il faut tourner la page et oublier cette défaite. Tournons-nous vers le prochain match contre Heist", a conclu Drazen Brncic.