Ferran Jutglà tourne la page : quelle sera l'ampleur de son départ au Club de Bruges ?

C'est désormais officiel : Ferran Jutglà quitte le Club de Bruges pour s'engager avec le Celta Vigo. Après plusieurs semaines de négociations parfois complexes, le transfert a finalement été conclu. Avec son départ, c'est aussi un brin d'audace et d'ADN barcelonais qui s'envole du stade Jan Breydel.

C’était une annonce attendue, elle est désormais officielle : Ferran Jutglà quitte le Club Bruges pour rejoindre le Celta Vigo, en Liga. L’attaquant espagnol de 26 ans a fait ses adieux aux supporters ce mardi après-midi à travers un message émouvant.

"Bonjour les fans, il est temps de dire au revoir. Après trois ans pleins de souvenirs. Merci pour tout le soutien et l'amour que j'ai reçus de vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Vous serez toujours dans mon cœur." Une page se tourne pour celui qui avait su séduire le public brugeois par son jeu audacieux et sa touche catalane.

Un produit du Barça pour enflammer le Jan Breydel

Formé en Espagne, Jutglà a d’abord évolué dans les rangs de petits clubs régionaux avant d’intégrer l’Espanyol, puis le FC Barcelone. Prêté à plusieurs reprises, il a finalement rejoint l’équipe réserve du Barça, où son talent a rapidement attiré l’attention. En 2022, il franchit un cap en signant à Bruges, entamant alors sa première expérience à l’étranger. Ce transfert, évalué à cinq millions d’euros, s’est révélé être une belle affaire pour le club belge.

Sous le maillot des Blauw & Zwart, l’attaquant a disputé 148 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 40 buts et délivrant 24 passes décisives. Sa première saison avait été marquée par un départ canon, avec cinq réalisations lors des six premiers matchs. Mais au fil du temps, sa régularité a fluctué. Cette année encore, malgré 54 apparitions, il n’a pas totalisé 3 000 minutes de jeu, preuve d’un rôle de plus en plus réduit dans la hiérarchie offensive du club.

La concurrence avec des joueurs comme Antonio Nusa, puis en pointe avec Gustaf Nilsson n’a pas facilité son intégration dans le onze de base. Tour à tour titulaire ou remplaçant, Jutglà a connu des périodes de disette où il pouvait rester plusieurs semaines sans marquer. Son profil atypique, entre dribbles inspirés et éclairs de génie, le rendait aussi imprévisible que parfois frustrant.

Bruges n'a pas fait de bénéfice

Côté finances, son transfert vers le Celta Vigo s’est conclu pour un montant équivalent à celui de son arrivée : environ cinq millions d’euros. Un chiffre en-deçà de son pic de valorisation fin 2022, où Transfermarkt l’estimait à 14 millions. Aujourd’hui, malgré un statut moins flamboyant, il conserve une valeur marchande de huit millions, et l’avenir nous dira s’il retrouvera son meilleur niveau en Liga.

Quoi qu’il en soit, les supporters brugeois garderont le souvenir d’un joueur attachant, élégant et spectaculaire. Avec son ADN barcelonais et sa personnalité enjouée, Ferran Jutglà a marqué les esprits au Jan Breydel. Le Club de Bruges devra désormais tourner la page et trouver un nouvel homme providentiel pour dynamiser son secteur offensif.