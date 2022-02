Le match La Gantoise-Seraing se jouera-t-il mercredi ?

Vendredi dernier, le match entre La Gantoise et Seraing a été reporté en raison des conditions climatiques. En effet, à la suite de la tempête, une partie du toit de la Ghelamco Arena s'est envolé pour la deuxième fois en deux ans.

La Pro League a déjà replacé cette rencontre: elle se jouera mercredi à 18h45. Un horaire un peu inhabituel mais logique vu que le match ne doit pas, selon les règlements, entrer en conflit avec les rencontres de Ligue des Champions.

Toutefois, le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq (Open VLD) a ordonné l'ouverture d'une enquête après qu'une partie du toit de la Ghelamco Arena se soit envolée pour la deuxième fois en deux ans. Les pompiers et un bureau d'études externe d'ingénieurs vont faire un rapport. Tant que le stade n'est pas déclaré sûr, aucun match ne peut avoir lieu. La Gantoise et Seraing ont hâte d'en savoir plus...