Norman Bassette, le jeune Belge qui brille avec Caen à la Coupe Gambardella

Ce week-end, un jeune talent belge a brillé avec les jeunes du SM Caen, d'abord en réserve le samedi en championnat, puis en U18 le dimanche en Coupe Gambardella. Son nom : Norman Bassette.

Comment s'est passé votre week-end ? Probablement moins bien que celui de Norman Bassette, le jeune attaquant belge du Stade Malherbe Caen. Âgé de 17 ans, Bassette évolue habituellement en équipes d'âges avec le club normand, mais est régulièrement surclassé en National 2 avec l'équipe réserve : il y compte 10 matchs, et a inscrit ce samedi son second but de la saison, offrant la victoire à son équipe face à Blois en jaillissant du banc pour faire 3-2.

Et pas question de se reposer pour Norman : dès le lendemain de ce beau succès, notre jeune compatriote a filé à Brest pour disputer la Coupe Gambardella, célèbre compétition de jeunes, avec les U18 du SM Caen. Et encore une fois, Bassette sera décisif, inscrivant un doublé pour participer à la qualification de son équipe pour les quarts de finale (victoire 3-0).

Une semaine après son premier contrat pro

Il faut dire que Norman Bassette avait de bonnes raisons de s'être vu pousser des ailes : le week-end passé, le Stade Malherbe lui offrait son premier contrat professionnel, jusqu'en 2024. Une belle reconnaissance pour cet avant-centre qu'on présente comme l'un des plus grands talents du club. Du côté d'Eupen, Bassette avait été victime de harcèlement, comme il l'expliquait récemment au média Onze Mondial : "Dans ma tête, le foot, c'était fini. Je m'étais inscrit dans une école de mécanique", lit-on. "Mais j'avais envoyé une vidéo toute floue de moi à Caen et ils ont quand même vu quelque chose en moi, m'ont invité à la préparation". Sept buts en quatre matchs plus tard, le gamin de Bertrix rejoignait la Normandie.

Si Bassette a déjà eu l'occasion de jouer avec ... l'équipe A caennaise, en raison d'une avalanche de blessures, montant au jeu contre Pau le 11 septembre dernier, son heure, sauf progression fulgurante, n'est pas encore venue : l'international U18 belge (8 matchs, 2 buts avec les jeunes de Thierry Siquet) va d'abord continuer à évoluer au sein de la réserve. Mais sa progression sera très suivie au Stade Malherbe.