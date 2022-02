Serie A : Naples tenu en échec à Cagliari, Bologne s'impose grâce à l'inévitable Marko Arnautovic

À trois jours d'un barrage retour de Ligue Europa face au FC Barcelone, le Napoli a perdu des plumes dans la course en titre en Serie A.

Cagliari-Naples 1-1

Gaston Pereiro a ouvert le score dans cette partie comptant pour la 25ème journée du championnat italien juste avant l'heure de jeu (58e), 1-0. Mais les Napolitains arracheront l'égalisation grâce à une tête de l'ancien Carolo Victor Osimhen (87e), 1-1.

Dries Mertens était titulaire. Les hommes de Luciano Spalletti ont aussi vu sortir l'inamovible Giovanni Di Lorenzo quitter prématurément le terrain à la 27ème minute à la suite d'un choc à la tête avec Giorgio Altare. Les Partenopei comptent deux points de retard sur l'AC Milan.

Bologne-Spezia 2-1

Arthur Theate était aligné d'entrée de jeu. La Spezia débutait bien la partie avec un but de l'ancien du Barça Rey Manaj dans le premier quart d'heure (11e), 0-1. Les hommes de Sinisa Mihajlovic recollaient au score juste avant la pause, grâce à l'inévitable Marko Arnautovic (40e), 1-1. L'Autrichien allait récidiver dans les dix dernières minutes pour inscrire son 8e but de la saison en championnat et offrir la victoire aux siens (84e), 1-2.