Un potentiel futur investisseur au Standard rachète un club brésilien

La société veut se développer en Amérique du Sud.

Vasco da Gama a communiqué qu'un protocole d'accord avait été trouvé avec la société 777 Partners en vue d'un acquisition à hauteur de 70 % des parts du club. Il ne reste plus qu'à obtenir les signatures du conseil du club et de l'assemblée générale.

Le communiqué du club nous en apprend plus sur la société 777 Partners, qui détient déjà 99,9 % des parts du Genoa et 12 % du FC Séville. "777 Partners est une société d'investissement alternative basée à Miami qui investit dans une variété d'industries attrayantes et à forte croissance . Fondée en 2015, 777 Partners répartit ses investissements en six secteurs : assurance ; financement commercial et à la consommation ; financement des litiges; prêts directs; sports, médias et divertissement ; et aéronautique. La société cherche à acquérir et à développer des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles, à long terme et de haute qualité pour son bilan propriétaire, tout en favorisant la consolidation d'opérations commerciales similaires, en cherchant à créer des gains d'efficacité et des économies d'échelle. 777 Partners investit à tous les stades du cycle économique, à la recherche d'entreprises qui ajoutent de la valeur à son portefeuille."

Le club a également communiqué quant aux objectifs affichés par la société avec ce rachat. "La transaction aidera Vasco à retrouver son rôle de leader dans le football brésilien et international. 777 Partners agira en tant que partenaire stratégique à long terme pour permettre les plans ambitieux et l'avenir durable de Vasco."

Ainsi, seront mises en places les conditions "pour que le football de Vasco retrouve ses hautes performances sportives et pour la durabilité à long terme (...) et le club pourra augmenter ses investissements dans les sports olympiques et paralympiques."

"Nous sommes fiers d'annoncer le plus gros contrat de l'histoire des clubs brésiliens. Nous avons travaillé sans relâche ces derniers mois pour trouver un partenaire de long terme, doté de capacités financières et opérationnelles, qui partageait notre ambition de remplacer Vasco à sa place de géant du football (le club est descendu l'an dernier en Série B brésilienne, ndlr), au Brésil et en Amérique du Sud d'avenir, gagnant, durable et sans dette, tout ce que veulent nos immenses supporters", a déclaré Jorge Salgado, président de Vasco da Gama.

777 Partners élargit donc son empire. La société est citée comme l'un des potentiels futurs investisseurs au Standard de Liège.