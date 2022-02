🎥 Record de buts en une saison pour Mitrovic !

Le Serbe Aleksandar Mitrovic (27 ans) est devenu hier soir le meilleur buteur de l'Histoire sur une saison en Championship (D2 anglaise). L'ex-Anderlechtois a marqué un doublé lors de la victoire de Fulham face à Peterobourgh United (2-1). Ainsi, il dépasse le record d'Ivan Toney de 31 buts et culmine désormais à 33. Il lui reste encore 14 matchs pour améliorer ce total.

