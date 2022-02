Thomas Meunier confirme plusieurs mois d'absence

Sorti blessé contre les Rangers, Thomas Meunier ne reviendra pas tout de suite sur les terrains. Il sera indisponible en mars et avril.

Thomas Meunier souffre d'une déchirure à la cuisse, occasionnée jeudi en Europa League sur la pelouse des Glasgow Rangers. Le Diable Rouge a annoncé via son compte Instagram qu'il serait absent en mars et avril. Il sera donc indisponible pour les prochains matchs de la sélection ... qu'il n'aurait de toute façon pas disputé, comptant 54 caps avec les Diables et ne faisant donc pas partie des critères de sélection pour le stage du mois de mars.