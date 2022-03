Pas de miracle pour Versailles : "On a vu la différence entre les grosses équipes de L1 et les équipes amateures"

Petit Poucet, le club de National 2 a été éliminé par l'OGC Nice (0-2) ce mardi en demi-finale de la Coupe de France.

Après avoir tenu la dragée haute à l'OGC Nice pendant 45 minutes, Versailles a craqué après la pause et payé le réalisme adverse, selon milieu de terrain Inza Diarrassouba (31 ans).

"On a vu la différence entre les grosses équipes de L1 et les équipes amateures, parce qu'ils ont été chirurgicaux quand même. Limite, les deux premières actions qu'ils ont en seconde période, ils les mettent au fond. Ce qui nous fait mal, c'est de prendre un but dès le retour des vestiaires", a confié le Versaillais au micro d'Eurosport 2, avant d'encenser Amine Gouiri, auteur d'un but et d'une passe décisive. "La plus grosse différence ? Techniquement. On a vu ce soir Gouiri, qui a fait un super gros match, à l'aise techniquement, je ne pense pas qu'il ait perdu beaucoup de ballons et c'est ce qui a fait la différence."