Une révélation du RC Lens devrait prolonger son contrat

Il est l'un des éléments qui permet à Lens de flirter avec les places européennes.

Grâce à certaines révélations telles que Seko Fofana, Florian Sotoca ou encore Cheick Doucouré, le RC Lens réalise une excellente saison. Septièmes à deux points de Strasbourg, cinquième, les Sang & Or flirtent avec les places européennes. L'un des autres éléments importants de cet effectif Lensois est Jonathan Clauss. Le piston droit français de 29 ans a inscrit quatre buts et délivré neuf passes décisives cette saison en championnat. Et selon l'Equipe, Lens souhaiterait le récompenser en lui proposant une revalorisation de contrat jusqu'en 2024 voire en 2025.

Son entraineur, Franck Haise estime que son joueur doit encore améliorer quelques aspects de son jeu mais il ne souhaite pas perdre les qualités principales de l'ancien joueur d'Arminia Bieldefield. "Il peut passer des caps en ayant, par exemple, une meilleure couverture. On vient d'en discuter avec lui. Dans certaines situations, il anticipe ce que va pouvoir faire l'adversaire. Or, il ne faut pas se faire éliminer trop vite, ouvrir des intervalles. En défense placée, il doit défendre en avançant. Sur le plan offensif, il a un jeu à risque, mais je ne veux pas le brider. Lui seul doit ressentir le bon moment . Si on veut sécuriser son jeu, on risque de perdre sa vitesse et sa spontanéité."