LaLiga : l'Athletic Bilbao domine Levante

L'Athletic Bilbao recevait Levante et a bien rebondi après avoir subi un gros revers la semaine passée des oeuvres du FC Barcelone.

L'Athletic Bilbao a pris l'avantage en seconde période, à la 63e minute, et ne l'a plus lâché. Des buts de Vesga, Williams et Zarraga ont offert la victoire aux Basques, Levante réagissant trop tard via De Frutos dans les arrêts de jeu (3-1). Bilbao est 10e de Liga, bien loin des places européennes, tandis que Levante reste lanterne rouge.