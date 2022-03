Trippier surprend en évoquant un équipier : "Il peut gagner le Ballon d'Or"

Kieran Trippier est sous le charme de l'un de ses coéquipiers à Newcastle United.

Allan Saint-Maximin (24 ans) est l'un des meilleurs dribbleurs de Premier League et une menace permanente pour les défenses. L'ailier français a bien aidé Newcastle United à remonter au classement (5 buts et 3 assists), et a de grandes ambitions puisqu'il a déjà assuré que depuis tout jeune, il rêvait de Ballon d'Or. Un voeu pieux, bien sûr, mais selon son coéquipier chez les Magpies Kieran Trippier, Saint-Maximin en a en tout cas le potentiel.

"Il en a toutes les capacités. Il va encore améliorer son jeu, apprendre à lâcher le ballon et délivrer la passe décisive, mais c'est un joueur d'une qualité incroyable. Je n'ai même jamais rien vu de tel, c'est indescriptible", déclare Trippier dans l'émission YouTube True Geordie. "C'est fou. On faisait des 6 contre 6, il ne passait pas le ballon et tout le monde tentait en vain de le lui prendre". Alors, Saint-Maximin Ballon d'Or ?