Lyon et Bosz remercient... le VAR

L'Olympique Lyonnais peut remercier le VAR qui a su corriger non pas une ni deux mais trois erreurs de l'arbitre.

Mercredi, l'Olympique Lyonnais a réalisé un joli coup avec une victoire sur la pelouse du FC Porto (1-0) lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa. Face à la presse, l'entraîneur des Gones Peter Bosz a salué l'impact de la VAR, qui a annulé un penalty sifflé contre Lucas Paqueta, pour une main involontaire, et un but de Chancel Mbemba, pour un hors-jeu, après avoir validé le but de Lyon.

"La VAR apporte de bonnes choses au football. Sans la VAR, le résultat n'aurait pas été mérité et nous aurions probablement perdu 2-1. Nous avons un avantage mais tout reste à faire. Rien n'est joué donc il faudra mettre la bonne intensité pour pouvoir rééditer cette performance", a précisé le technicien néerlandais.

Rendez-vous le 17 mars au Groupama Stadium pour la manche retour.