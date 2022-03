Le KV Malines veut prolonger le contrat d'une pièce maîtresse suivie de près par West Ham, Reims et Torino

Le KV Malines aimerait prolonger le contrat de son gardien de but, Gaëtan Coucke. Le bail court jusqu'en 2023 avec option, mais le gardien de but suscite également beaucoup d'intérêt à l'étranger.

Gaëtan Coucke (23 ans) s'est rapidement imposé à Malines et le club souhaite prolonger son contrat. Mais il reste à savoir si Coucke est du même avis. Cela ferait grimper son prix en cas de transfert et selon Het Nieuwsblad, il y a beaucoup de clubs qui le suivent de près et qui seraient prêts à passer à l'attaque cet été.

West Ham, Reims et Torino sont tous intéressés. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement de 750 000 euros, mais avec une prolongation de contrat, Malines peut demander beaucoup plus. Coucke souhaite également fire partie des Diables Rouges après avoir été appelé pour la première fois l'année dernière. Il pense qu'il a plus de chances d'y parvenir en évoluant dans un club étranger.