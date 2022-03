Manchester United récupère Cristiano Ronaldo avant le match contre Tottenham

Ce vendredi en conférence de presse, le coach de Manchester United Ralf Rangnick a donné des nouvelles concernant l'état de santé de ses joueurs. Et bonne nouvelle : Cristiano Ronaldo est de retour. Le Portugais n'avait pas participé à la fessée infligée par Manchester City (4-1) suite à une blessure à la hanche.

"Cristiano a repris l'entraînement hier. Il s'est entraîné pendant toute la séance et je m'attends à ce qu'il s'entraîne aussi aujourd'hui. Il s'est bien entraîné, comme le reste du groupe, donc je pense qu'il sera disponible pour demain. Ce qui est important, c'est que lui et Edi (Cavani) ont repris l'entraînement et sont tous les deux disponibles pour le match." Varane est lui aussi de retour. Par contre, pas de Scott Mc Tominay (mollet) ni de Luke Shaw (Covid).

Manchester United, 5e, reçoit Tottenham, 7e. Les Red Devils comptent seulement deux points d'avance sur les Spurs, qui ont deux matchs de retard. Cela risque d'encore beaucoup bouger en Premier League entre la 4e et la 8e place - séparées de 5 petits points - jusqu'à la fin de la saison.

ℹ️ Ralf has confirmed that two Reds are in contention for #MUNTOT, but has ruled another two out of tomorrow's game... #MUFC | #PL