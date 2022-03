La bourde d'Alexis Sanchez

Expulsé lors de la victoire contre Liverpool (0-1), mardi en Ligue des Champions, l'attaquant chilien a handicapé l'Inter Milan dans son souhait de renverser la vapeur.

Sale semaine pour Alexis Sanchez (33 ans, 29 apparitions et 6 buts toutes compétitions cette saison). Conscient que son expulsion a été l'un des tournants de la rencontre, le Chilien a cherché à relativiser, mais a commis une bourde.

"On gagne et on perd dans la vie, mais il ne faut jamais abandonner ce qu'on aime. Fino alla fine (jusqu'à la fin)", a lâché le double vainqueur de la Copa América sur Instagram. Une dernière formule mal choisie puisque c'est la devise de... la Juventus, le rival du club lombard.