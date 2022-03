Le Collectif Ultras Paris demande la démission de la direction du PSG

Les Ultras parisiens sont abattus par l'élimination parisienne en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et vont montrer leur mécontentement ce dimanche contre Bordeaux.

Le Collectif Ultras Paris a publié ce samedi un communiqué consécutif à l'élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions, taclant au passage l'intégralité du projet parisien actuel : "Comment avoir ce mental qui renverse les montagnes quand ta saison commence en février et que tu joues tes compétitions nationales à un rythme de sénateur ?", s'interroge le CUP.

Après quelques critiques à l'adresse des joueurs, qui "se sont rendus plus souvent à la Fashion week qu'à une rencontre avec les groupes de supporters", c'est le président Nasser Al Khelaifi qui est pris pour cible : "Nous n'avons pas la mémoire courte et savons ce que notre retour doit au Président Nasser Al Khelaïfi (...) mais la situation du club nécessite une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président. Notre Paris Saint-Germain mérite des gens qui le servent et pas des gens qui s'en servent", lit-on. "Nous resterons mobilisés tant que de vrais changements d'envergure ne seront pas mis en place".