Cristiano Ronaldo, la bête noire de Diego Simeone en Ligue des Champions

Le Portugais doit faire faire des cauchemars à l'entraîneur de l'Atletico. L'Argentin doit cette fois espérer qu'il aura le sourire au bout de la nuit.

Cristiano Ronaldo a déjà fait des misères à beaucoup de défenses adverses, et donc forcément à beaucoup de coaches adverses. Mais existe-t-il un coach qui doit avoir plus peur du Portugais que Diego Simeone.

Il faut dire que dès que le quintuple Ballon d’Or croise la route du boss des Colchoneros, ce dernier est souvent le grand perdant, surtout en Ligue des Champions. Cela commence en 2014, par une finale perdue contre le Real Madrid à Lisbonne. Pourtant, à quelques secondes de la fin, Simeone tenait la victoire mais la tête de Ramos a trompé Courtois et le Real a émergé dans les prolongations (4-1).

En 2015, on retrouve les deux équipes au stade des quarts de finale. Au bout du bout du match retour, sans le moindre but, Chicharito a donné la victoire à son équipe à la 88ème minute. Ronaldo n’a pas été décisif, mais au but des 180 minutes c’est lui qui avait la sourire.

En 2016, à Milan, on retrouve les deux équipes en finale. Une ouverture du score du Real, une égalisation de Carrasco mais au final, un tir au but de Ronaldo qui donne la victoire à son équipe contre l’Atletico et un Diego Simeone une nouvelle fois dépité.

La saison suivante, le Real et l’Atletico se retrouvent une nouvelle fois mais en demi-finale. Le résultat ? Encore une victoire de l’équipe de Ronaldo, qui avait planté un triplé au match aller (3-0). Au retour, en 15 minutes, l’Atlético en plante 2 avant de voir Benzema offrir un but à Isco et calmer tout un peuple et Simeone.

Après cette saison, Ronaldo s’en va à la Juventus, et comme par hasard la Vieille Dame affronte les Colchoneros. A Madrid, ces derniers s’impose 2-0, Ronaldo est fantomatique mais il l’annonce : « j’ai gagné 5 fois la Ligue des Champions, n’oubliez pas le match retour ». Il n’a pas menti : un nouveau triplé au retour, une qualification contre Diego Simeone et des cauchemars pour ce dernier.

Ce mardi soir, Ronaldo sera une nouvelle fois sur la route de Simeone. Une revanche ou une mauvaise série qui continue ? Réponse au bout de la nuit à Old Trafford.