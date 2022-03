Le Barça se méfie de Francfort: "Toutes les équipes qui sont là le méritent"

La direction du FC Barcelone accueille le tirage au sort avec méfiance.

Après avoir éliminé Naples puis Galatasaray, le FC Barcelone va affronter l’Eintracht Francfort en quart de finale de la Ligue Europa, à l’issue du tirage au sort effectué ce vendredi. Le directeur du football catalan Jordi Cruyff appelle à faire preuve d’humilité.

"Je pense que toutes les équipes qui sont restées méritent d’être là. Elles ont bien joué jusque-là. Bien sûr, on a un peu de pression car tout le monde pense que le Barça doit absolument gagner. Nous respectons tous nos adversaires, la Bundesliga est une ligue très forte et physique et nous n’avons pas que de bons souvenirs contre les équipes allemandes ces dernières années…, a rappelé le dirigeant au micro de RMC Sport. Je pense qu’on sera très concentré et qu’on respectera notre adversaire."

Seulement 9e de Bundesliga, Francfort vient en effet de faire très mal à une autre écurie de Liga, le Betis Séville, éliminé en 8e de finale (2-1, 1-1 a.p.).