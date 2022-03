Sergio Conceiçao explique les raisons de son énervement

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais a éliminé le FC Porto en huitième de finale de l'Europa League (1-0, 1-1).

Après la rencontre, il y avait des regrets et beaucoup d'agacement du côté de Porto. Déjà pendant la rencontre, la tension était palpable puisque Sergio Conceiçao, très remonté, a eu un échange musclé avec Peter Bosz le coach de l'OL.

Après le coup de sifflet final, le coach portugais a expliqué les raisons de son énervement. "Par rapport à cette confusion à la fin du match, il y a eu quelqu'un du staff de l'OL qui parlait portugais et qui a insulté des membres du staff de l'équipe Porto. Ils ont retiré cette personne, c'est tout ce que je peux dire", a lâché le technicien lusitanien en conférence de presse avant d'évoquer l'élimination de son équipe.

"Nous avons peut-être été plus consistants lors de ce deuxième match par rapport au premier match. Les joueurs ont fait tout ce que j'ai demandé. On a eu plusieurs occasions. Il nous a manqué de l'efficacité. Il faut aussi dire que l'OL est une équipe qui, même si elle est mal positionnée dans son championnat, a de grandes individualités. Mais il me semble que nous ne méritions pas d'être éliminés sur ces 90 minutes", a conclu l'ancien joueur du Standard.